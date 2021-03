Samen tegen woonoverlast

SCHIEDAM - Schiedam pakt woonoverlast hard aan. Om de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonplus te verstevigen en informatie te mogen delen, zijn er afspraken gemaakt in een speciaal uitvoeringsplan. Met de ondertekening van een bijbehorend regionaal convenant zijn deze afspraken op donderdag 18 maart bezegeld.

De gemeente Schiedam zet zich in voor een stad waar iedereen veilig en onbekommerd kan wonen en verblijven. “Wij accepteren niet dat het gedrag van anderen het woonplezier van onze inwoners verstoort”, vertelt Laura Penders, regisseur van de aanpak Woonoverlast. “Met elkaar proberen we overlast te voorkomen. Lukt dit niet, dan staan wij klaar om gepaste (bestuurlijke) maatregelen te nemen.”

Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen het woonplezier verstoort, maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in de wijken. Schiedammers kunnen verschillende vormen van woonoverlast ervaren. Het kan gaan om overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning of direct aangrenzende tuin. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie. Maar het kan ook gaan om overlast die het gevolg is van het gebruik van een woning voor andere, mogelijk illegale doeleinden zoals onderverhuur. Soms is sprake van huurdersintimidatie of gaat het om overbewoning, die vaak gepaard gaat met brandgevaarlijke situaties of parkeeroverlast.

Mocht het gesprek tussen een bewoner en een overlastgever niet tot leiden tot een vermindering van de ervaren overlast, dan ondersteunen de regisseur Woonoverlast en het Interventieteam Woonoverlast de inwoners met het zoeken naar een oplossing. Zij werken samen met partners zoals de wijkboa, de wijkagent, Buurtbemiddeling, Woonplus en politie. De gemeente kan bovendien verschillende instrumenten inzetten zoals de Wet Aanpak Woonoverlast, de APV verhuurdersvergunning en de Rotterdamwet. Laura Penders: “We zetten in ieder geval door tot het probleem is opgelost, ongeacht welke maatregelen wij moeten nemen. Zo blijft Schiedam voor iedereen een stad waar het prettig leven is, nu en in de toekomst.” Wie meer wil weten over wat de gemeente doet tegen woonoverlast, kan alle informatie vinden op schiedam.nl/woonoverlast. Daar is het ook mogelijk direct woonoverlast te melden. Het Interventieteam Woonoverlast is op Twitter te vinden: Toezicht&Handhaving.