Start aanvraag TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

SCHIEDAM - Door de coronacrisis krijgen sommige huishoudens te maken met een onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen.

Hierdoor is het moeilijk om de huur, hypotheek of de kosten van gas, licht en water te blijven betalen. Deze woonlasten zijn vaak de grootste kostenpost in een huishouden. Het rijk helpt inwoners die tegen deze problemen aanlopen met een noodmaatregel: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is voor alle inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door de coronamaatregelen veel minder inkomen hebben. Dat kunnen zelfstandigen zijn die doordat hun zaak gesloten is geen of minder inkomen hebben. Maar ook huishoudens die noodgedwongen terugvallen op een uitkering en daardoor in inkomen fors achteruit gaan. Of huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK zijn:

• Er is sprake van minder inkomen door de coronamaatregelen;

• Door het lagere inkomen is het moeilijk om de noodzakelijke kosten te betalen;

• Er is geen recht op een andere financiële regeling of uitkering;

De TONK is een tegemoetkoming in de vorm van bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden. Het is een gift van maximaal € 3.000,-. De regeling is aan te vragen tot 1 augustus 2021. Dat kan dan voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. Inwoners van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen de TONK regeling vanaf 18 maart aanvragen bij Stroomopwaarts. Dat kan alleen digitaal met uw DigiD. Ga voor het aanvragen naar de website www.stroomopwaarts.nl/TONK. Heeft u nog vragen neem dan contact op met Stroomopwaarts. Telefoonnummer 010 246 55 55.