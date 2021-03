A29 bij Willemstad vier weekenden afgesloten richting Rotterdam

REGIO - Rijkswaterstaat voert vanaf vrijdag 2 april vier opeenvolgende weekenden groot onderhoud uit op de A29 bij Willemstad, richting Rotterdam. Weggebruikers moeten rekening houden met maximaal dertig minuten extra reistijd. Bij de Volkeraksluizen ervaren schepen drie van de vier weekenden hinder.

Deze werkzaamheden vinden in vier weekenden plaats: van 2 tot 5 april, 9 tot 12 april, 16 tot 19 april en 23 tot 26 april. In mei volgen vier weekenden van werkzaamheden de andere kant op, richting Bergen op Zoom. Het werk begint telkens vrijdag om 22.00 uur en duurt dan tot maandag 05.00 uur. De A29 wordt afgesloten tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein, in de richting van Rotterdam. Daarnaast is de parallelbaan van de A29 over de Volkerakbrug (Sluispad Noord) afgesloten voor alle verkeer; ook voor voetgangers en fietsers. Deze gaat op de vrijdagen om 20.00 uur dicht en blijft tot maandag 06.00 uur gesloten. Vanuit Bergen op ZoomVerkeer richting Rotterdam op de A4 wordt omgeleid via de A59 en A17 naar de A16. Vanuit Fijnaart – Heijningen - DinteloordVerkeer richting Goeree-Overflakkee of de zuidzijde van de Hoeksche Waard op de A59 wordt omgeleid via de A4, N257 en de N59. Vanuit Burgh-Haamstede - ZierikzeeVerkeer richting Rotterdam op de N256 wordt geadviseerd om te rijden via de N57 en de A15.Verkeer richting Willemstad wordt omgeleid via de A59, afrit 24 (Fijnaart) en de Stadsedijk.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Voor fietsers en voetgangers is er geen omleiding mogelijk voor het afgesloten Sluispad Noord over de Volkerakbrug. Extra reistijdHet wegverkeer moeten rekening houden met maximaal dertig minuten extra reistijd. Bij de Volkeraksluizen ondervindt de scheepvaart de eerste drie weekenden hinder van de werkzaamheden. Van vrijdag 19.00 uur tot maandag 10.00 uur kunnen schepen de oostelijke kolk niet passeren. Schepen waarvoor géén brugopening nodig is kunnen gebruikmaken van de middelste en westelijke sluiskolk. Aannemingsmaatschappij BAM Infra voert de werkzaamheden uit, die bestaan uit het vervangen van asfalt en voegovergangen en groot onderhoud aan de Volkerakbrug. Uiteraard werken de aannemers met inachtneming van de actuele coronamaatregelen, door te letten op hygiëne, het bewaren van onderlinge afstand en door zo veel mogelijk apart te reizen.