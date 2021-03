Investeren in mentale en fysieke weerbaarheid ouderen

SCHIEDAM - Het Nationaal Ouderenfonds doet met haar OldStars een dringende oproep aan politiek en beleidsmakers om de mentale en fysieke weerbaarheid van ouderen veilig te stellen.

Sport en beweging zijn voor iedereen maar zeker voor ouderen belangrijk om mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en goed ouder te worden. Het belang hiervan wordt in tijden van corona pijnlijk duidelijk. OldStars van PPSC geven aan het bewegen met elkaar erg te missen. Het is tijd dat de gemeente Schiedam, daar waar de activiteiten plaatsvinden, de waarde van sportparticipatie voor ouderen gaat inzien en daar gericht op inzet. De OldStars uit Schiedam Wim Meijboom en Gerard Wigmans boden wethouder Patricia van Aaken daarom op 22 maart drie aanbevelingen aan.

Het Ouderenfonds maakt samen met haar partners Menzis en VWS met het OldStars sportprogramma mogelijk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen en de vereniging zoals PPSC in Schiedam een ontmoetingsplaats is voor belangrijke sociale verbinding. Vanuit een onderzoek van het Mulier Instituut, een impactmeting onder OldStars en jarenlange ervaring en expertise komt het Ouderenfonds daarom met drie aanbevelingen die landelijk uitgedeeld worden door ambassadeurs als Sjaak Swart, Tom Okker, Bettine Vriesekoop, Floris Jan Bovelander en OldStars, zoals in Schiedam.

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds: ‘De afgelopen maanden ontstonden er veel creatieve initiatieven om in contact te blijven met ouderen en hun te helpen in beweging te blijven. Deze bijdrages betekende niet alleen een enorme opsteker voor ouderen die zich eenzaam voelden maar zetten hen, letterlijk, ook in hun kracht. Daarom willen wij het belang van sport en beweging voor ouderen signaleren. Want als we straks weer samen het sportveld op mogen moeten ouderen bij ouderenvriendelijke sportverenigingen terechtkunnen. Zo krijgt iedereen een kans om gezond ouder te worden.’