Spoedsluiting woning Bachplein na aantreffen vermoedelijke harddrugs

SCHIEDAM - De burgemeester heeft zaterdag 20 maart een woning aan het Bachplein met spoed laten sluiten. Het pand werd gebruikt om drugs te versnijden en klaar te maken voor de handel. In de woning waren 5 personen aanwezig. De politie heeft ze aangehouden en is een onderzoek gestart.

Anonieme meldingen waren aanleiding om zaterdag een bestuurlijke controle uit te voeren. Samen met de politie betrad het interventieteam Ondermijning van de gemeente Schiedam de woning. Daar troffen zij meerdere pakketten en bakken vol poeder aan, alsook materialen om de vermoedelijke harddrugs te verwerken en te verpakken. Er bleken 5 personen aanwezig, geen van de personen stond ingeschreven op het adres. Het vijftal is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.

Burgemeester Cor Lamers: “Dit laat zien hoe drugshandel zich mengt in een doodnormale wijk. Vanuit een woning een centrum voor drugsbewerking organiseren is onacceptabel. Vanwege de gevaren voor de omgeving, denk aan brandgevaar, schade aan gezondheid en verstoring van de openbare orde, is de woning direct gesloten.”

De periode van deze spoedsluiting wordt gebruikt om nader onderzoek te doen en de resultaten van de politie af te wachten. Daarna wordt bepaald of de woning voor langere tijd dicht moet. Ondermijning is een maatschappelijk probleem. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van de overheid en de samenleving om de onaantastbaarheid van criminelen te doorbreken. Hierdoor kan de overheid bijvoorbeeld strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen.

Gemeente en politie doen er alles aan om Schiedam veilig te houden, maar dat kan niet zonder medewerking van bewoners. Wie drugspraktijken vermoedt in zijn of haar omgeving of iets anders dat niet pluis is, kan dat melden via de website van de gemeente Schiedam, ook anoniem. Melden kan telefonisch via telefoonnummer 14 010. Informatie doorgeven aan de politie kan via 0900-8844 en Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of via telefoonnummer 112 als de melding haast heeft of sprake is van heterdaad. Meer informatie over ondermijning en hoe de signalen te herkennen zijn staat op schiedam.nl/ondermijning. Daar staat onder andere een duidelijke animatie over ondermijning.