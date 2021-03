Vrolijke paasactie in I-PUNT de WAAG

SCHIEDAM - Zondag 4 april is het eerste paasdag. Vanaf vrijdag 26 maart t/m donderdag 1 april kan er in het I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39 Schiedam, geraden worden naar de hoeveelheid chocolade paaseieren in een vaas. Op vrijdag 2 april worden de winnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars kunnen in het I-PUNT een vrolijke S’DAM paasverrassing ophalen.

We roepen Schiedammers op om, wanneer ze in de stad een wandeling maken, even langs het I-PUNT te hoppen. Op veilige afstand kan geraden worden hoeveel chocolade paaseieren er in de vaas zitten. Op een kaartje kunnen de gegevens worden ingevuld. De bezoeker die het juiste antwoord heeft of die er het dichtstbij in de buurt zit wint een S’DAM merchandise paasverrassing en kan deze voor de paasdagen komen ophalen in het I-PUNT de WAAG. De winnaar krijgt telefonisch bericht.

Schiedam Partners volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. afstand houden, dragen van een mondkapje, thuisblijven met koorts of luchtwegklachten en handen wassen, blijven noodzakelijk!