Nog meer kansen voor kinderen dankzij schenking Vriendenloterij

Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft onverminderd groot en is een groeiend probleem.

SCHIEDAM - Dat blijkt uit diverse rapporten van de Onderwijsinspectie. Door de coronacrisis zijn leerlingen massaal thuis komen te zitten en is de onderlinge kansenongelijkheid niet alleen zichtbaarder geworden, maar zelfs toegenomen. Stichting Petje af vindt dat alle kinderen in de samenleving gelijke kansen verdienen en daarom bieden ze kwetsbare kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan om hun talenten, vaardigheden en een beter perspectief voor de toekomst te ontwikkelen.





Dankzij een schenking van de VriendenLoterij aan landelijke organisatie Petje af Nederland, krijgen ook kinderen in de regio Waterweg - Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - steeds meer kansen. Sinds de onderwijsinspectie in 2016 de kansenongelijkheid in het onderwijs aan het licht bracht in De Staat van het Onderwijs, is het een veelbesproken onderwerp. In april 2020 constateerde de Onderwijsinspectie dat het probleem onverminderd groot blijft. Uit onderzoek van Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de kansenongelijkheid door de coronacrisis zelfs is toegenomen, doordat met name minder hoogopgeleide ouders zich minder goed in staat voelen hun kinderen goed te kunnen begeleiden dan hoogopgeleide ouders (60% versus 25%). Daarbij beschikken kinderen met lager opgeleide ouders vaak niet over een rustige werkomgeving en een laptop of tablet om het thuisonderwijs te kunnen volgen. Die kansenongelijkheid die er al was, neemt door deze omstandigheden sterk toe.





Stichting Petje af is een landelijke organisatie die zich al jaren inzet voor gelijke kansen in de samenleving. Petje af Waterweg is onderdeel van de landelijke koepelorganisatie. Sinds 2016 organiseert zij haar programma voor kinderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De schenking van de VriendenLoterij draagt bij aan het uitbreiden van het aantal Petje af-groepen in Nederland en de doorontwikkeling van de Petje af-formule. Zo krijgen ook de kinderen in de regio Waterweg steeds meer kansen. Marry Broek, vrijwillig bestuurder Petje af Waterweg: “Doordat we met Petje af Waterweg aangesloten zijn bij een landelijke koepel, maken we de impact die de kinderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis nodig hebben.”