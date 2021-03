Afsluiting Beneluxtunnel (A4) in beide richtingen

Rijkswaterstaat sluit in het weekend van 26-29 maart de Beneluxtunnel in beide richtingen af, voor alle verkeer, wegens werkzaamheden.

REGIO - Om redenen van verkeersmanagement en verkeersveiligheid wordt dan ook de Ketheltunnel in zuidelijke richting afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 26 maart 21.00 uur tot maandag 29 maart 05.00 uur. Het gaat om werkzaamheden aan de besturingssystemen van de Beneluxtunnel. Omleidingsroutes: het verkeer naar het zuiden over de ring A4 (Rotterdam-Zuid, Bergen op Zoom en Europoort) wordt omgeleid via de Ring Rotterdam: van de A20 naar de A16 naar de A15. Het verkeer naar het zuiden vanaf de A4 wordt via de A4 in noordelijke richting omgeleid naar de A13. Het verkeer naar het noorden over de ring A4 (Rotterdam-Noord, Amsterdam en Den Haag) wordt omgeleid via de Ring Rotterdam van de A15 naar de A16 naar de A20. De Benelux voetgangerstunnel en de fietstunnel zijn afgesloten. Er is voor voetgangers en fietsverkeer een pendeldienst beschikbaar. Tijdens deze afsluiting mag u de fiets mee nemen in de Metro (tussen de haltes Vijfsluizen en Pernis). De tunnels zijn toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.