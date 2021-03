Geschiedschrijving in coronatijd: nieuw boek

Dat deze coronapandemie kan inspireren tot bijzondere projecten bewijst het recent verschenen boek ‘Het geslacht Vester - De Koning; kronieken van een Schiedamse familie’.

SCHIEDAM - Het boek is geschreven door 20 neven en nichten en nabestaanden van eenzelfde familie, namelijk Het geslacht Vester-De Koning. Dit is ook de titel van het boek dat 422 pagina’s telt en de geschiedenis vertelt van deze familie, die bij oudere Schiedammers ook misschien nog bekend is, door de 2 middenstandszaken, die in Centrum Schiedam gevestigd waren, en waar veel Schiedammers ook jarenlang klant zijn geweest. Het gaat om Juwelier/Horlogerie Vester, op Hoogstraat nr. 9 en Woninginrichting- en tapijthandel Verwaijen op Hoogstraat nr. 184-186.

Het boek vertelt allereerst het verhaal van Jan Vester en zijn echtgenote Bets Vester-De Koning, die samen hun zaak oprichtten in 1908 en opbouwden op nr. 9 en tegelijkertijd hun gezin met 10 kinderen groot brachten. Hun oudste dochter Truus Vester trouwde met Piet Verwaijen van de Woninginrichting- en tapijthandel en de rest is geschiedenis. Helaas zijn beide zaken niet meer bestaand vanwege een gebrek aan opvolging, maar het boek is het bewijs dat deze families in Schiedam toch een prominente plaats in de stadsgeschiedenis hebben weten te verwerven. Daarna vindt u in het boek de levensverhalen van de 32 kleinkinderen van opa en oma Vester, van wie er nog 20 in leven zijn. De redactie van het boek werd gevormd door de 2 oudste vertegenwoordigers van de familie, t.w. Ap Verwaijen en Lies Vester.

Het boek met veel foto’s is voor 24 E te bestellen bij Bol.com of via de lokale boekhandel. Het biedt een zeer interessante inkijk in het leven en reilen en zeilen van de Pater Familias Jan Vester. Zijn eigen beschrijving van zijn jonge jaren, zijn buitenlandse avonturen, het stichten van niet alleen een zaak met allure maar ook een groot gezin, geschreven in ‘bijgepunt’ Oud Nederlands, en de levensverhalen van hun kinderen en kleinkinderen, geven een onbetaalbare kijk in het Schiedam van meer dan een eeuw geleden tot heden, en maken het lezen van dit bijzondere boek meer dan waard!