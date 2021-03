Wijk beetje mooier maken

SCHIEDAM - De pandemie zorgt ervoor dat we veel tijd doorbrengen in onze directe leefomgeving. We worden daarmee ook bewuster van de wijk waarin we wonen. Die lelijke kale muur begint een doorn in het oog te worden. Het valt op dat sommige alleenwonende buren minder buiten komen. En eigenlijk is het best zonde dat dat stukje braakliggende grond niet wordt benut...

Daarom is dit het ideale moment om de wijk in meerdere opzichten een beetje mooier te maken! Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is dan ook op zoek naar initiatieven van burgers die zich willen inzetten voor hun leefomgeving. Heeft u een initiatief waarmee u een probleem in de wijk zou willen oplossen? Vraag dan voor 1 april 2021 een donatie aan bij het Fonds! Eerdere voorbeelden die gehonoreerd zijn, zijn het aanleggen van meer groen en bankjes bij speelobjecten, een moes-, of bloementuin en het aanbrengen van een muurschildering. En in Vlaardingen-Ambacht startte een actieve groep bewoners een initiatief om de wateroverlast in de wijk te verminderen. Maar ook een coronaproof buurtbingo om jongeren met ouderen in de wijk te verbinden, is een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk.

Een aanvraag indienen is simpel. Je hoeft in dit geval geen stichting of vereniging te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een donatie. Het initiatief moet wel tenminste van drie bewoners in de wijk komen en het gaat om inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ook moet het toegekende budget binnen één jaar na toekenning zijn uitgegeven. De aanvraag van een burgerinitiatief tot maximaal € 10.000,- kan tot 1 april 2021 worden gedaan via de website: www.fondssv.nl bij de button ‘aanvraag burgerinitiatief.