Leve de lente: vrolijke paastips uit Midden-Delfland

Nu we Pasen, vanwege COVID19, opnieuw thuis vieren is het fijn om de paastafel te dekken met mooie producten. Ondernemers uit Midden-Delfland bieden lekkere take-away ontbijtjes, lunches, diners en streekproducten aan. Of je kunt op de fiets stappen voor een ‘Paasbrunchroute’ en zelf heerlijke ingrediënten ophalen voor je paastafel.

REGIO - Marja van der Ende (van Fietsen voor m’n eten) heeft dit keer 6 fietsroutes uitgezet in en om Midden-Delfland, waarbij je langs producenten fietst van mooie streekproducten en langs gezellige streekproductenwinkels. PUUUR Midden-Delfland zet hiermee in op de toenemende interesse voor lokale producten. Steeds meer mensen willen weten waar hun voeding vandaan komt. De samenwerking met Fietsen voor m’n eten zorgt ervoor dat de routes gaan langs producenten met een verhaal. Zo ontdek je, dichtbij huis, de lekkerste producten die met smaak, liefde en vakmanschap gemaakt zijn. Om ervoor te zorgen dat de routes niet te lang zijn, zijn alle locaties dit keer verdeeld over 6 verschillende routes. Je kunt ze apart rijden, of combineren. De routes zijn vanaf nu te vinden op de site van PUUUR Midden-Delfland. En ben je nog niet uitgefietst? Vijf van de Paasbrunchroutes zijn ook door Westland uitgestippeld. Alle informatie over de paasarrangementen en de paasbrunchroutes in Midden-Delfland is te vinden op de website www.puuurmiddendelfland.nl/paseninmiddendelfland.