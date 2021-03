Smakelijke verrassing op Pannenkoekdag

SCHIEDAM - Vrijdag 19 maart was het Nationale Pannenkoekendag!

Tot een jaar geleden bezochten de peuters van Kindcentrum Plantage regelmatig de cliënten van de dagbesteding in Frankenland. Helaas is dit nu niet mogelijk en daarom hebben wij op deze feestelijke dag een leuk alternatief bedacht. Een raambezoekje bij de opa’s en oma’s, zoals wij de ze noemen. We hebben getekend met stoepkrijt, liedjes gezonden en veel gezwaaid en handkusjes gegeven. Daarna hebben zowel de cliënten in Frankenland als de kinderen van Plantage genoten van versgebakken pannenkoeken! Voor sommige kinderen was het even wennen, maar al snel werd er enthousiast gezwaaid.En uit eigen ervaring kan ik zeggen: de pannenkoeken waren heerlijk.