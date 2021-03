Proeven van Schiedam

Schiedam - Op dinsdag 23 maart van 16.00 tot 17.00 uur organiseert ondernemersplatform SHOP een online Schiedamse Proeverij. Retail- en horecaondernemers maken kennis met vijf Schiedamse ondernemers en hun producten. De eerste 25 aanmeldingen ontvangen een proefpakket.

Schiedam is een echte maakstad. Een stad vol oude ambachten en nieuwe nijverheid. Vijf verschillende Schiedamse ondernemers vertellen wie ze zijn, wat hen beweegt en wat hun product Schiedams maakt. Welke ondernemers dit zijn is nog een verrassing. Dagvoorzitter Cilia Batenburg neemt de retail- en horecaondernemers live vanuit SHOP mee op deze interactieve ontdekkingstocht via Zoom. Na de proeverij kunnen ondernemers digitaal kennismaken en bijpraten met andere ondernemers in de stad.

Voorzitter SHOP, Phons Ockerse: ‘SHOP is de plek om ondernemerschap in Schiedam te versterken. We verbinden retail- en horecaondernemers en stimuleren samenwerking. We organiseren regelmatig het Ondernemersontbijt. Door corona is dit al maanden niet mogelijk. Om de ondernemers met andere ondernemers te blijven verbinden, organiseren wij deze online proeverij.’

Proef mee

De eerste 25 ondernemers ontvangen een proefpakket. Er zijn nog enkele pakketten beschikbaar. Ondernemers kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@shopschiedam.nl.

