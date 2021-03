Stemmen op de parkeerplaats aan de Malmö

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Dick van der Hoeven zag dat er vanmorgen vroeg al aardig wat mensen op de been waren ‘op de parkeerplaats aan de Malmö’.

‘Dit was om 8.30 uur, de mensen staan al in de rij om te komen stemmen. Zou het zo heel de dag doorgaan dan komen er heel veel mensen stemmen. Het is een heel goede oplossing en ziet er verzorgd uit.’