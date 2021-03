Antoinette Laan volgt Fahid Minhas (mogelijk) op als wethouder

Schiedam - Mocht Fahid Minhas vandaag voor de VVD in de Tweede Kamer worden gekozen dan wordt Antoinette Laan de nieuwe wethouder in Schiedam. Laan was eerder wethouder in Rotterdam en werkte afgelopen jaren juist in de Tweede Kamer.

SCHIEDAM – Antoinette Laan is dus een ervaren bestuurder met ook de nodige ervaring als wethouder.

De VVD-Schiedam is opgetogen over een komende wisseling van de wacht. In het AD laten de liberalen weten: “Antoinette kent de dynamiek van het wethouderschap en de politiek en ze heeft een behoorlijke dosis humor, dat is een mooie combinatie voor onze stad en de VVD. We zijn dan ook erg blij dat zij op ons voorstel is ingegaan en we zullen haar met open armen ontvangen.”

Laan laat op haar beurt weten vooralsnog in Rotterdam te blijven wonen ondanks dat ze Schiedam een ‘heel leuke stad’ noemt. “Ik zag op Google dat het vanaf mijn woning naar het stadhuis in Schiedam precies 8,6 kilometer is. Dat is dus wel te doen.”

