Akkoord ontwikkeling noordelijk deel bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft een woon-werkakkoord met de Provincie Zuid-Holland afgesloten waarbij is afgesproken om het noordelijk deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te transformeren naar een gebied voor wonen en werken. Waar Nieuw-Mathenesse nu nog uitsluitend een bedrijventerrein is, biedt het gebied in de toekomst ruimte voor werken, wonen en recreëren, zo laat de gemeente via hun website weten.

Het akkoord betekent een belangrijke stap om vaart te maken met het bouwen van nieuwe woningen én tegelijkertijd te voorzien in voldoende en kwalitatief goede en passende ruimte voor bedrijvigheid in Schiedam.

Er zullen minimaal 1.000 woningen worden gerealiseerd. Woningen in een aantrekkelijk, goed bereikbaar gebied in de directe omgeving van veel voorzieningen. Minimaal 30 procent van de woningen zal vallen in het sociale segment en minimaal 40 procent in het middensegment. Dit draagt ook bij aan het gebruik van het openbaar vervoer, zowel langs de Oude Lijn als langs de Hoekse Lijn.

Daarnaast komt er tot maximaal 40.000 m² werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Zo krijgt ook het economisch vestigingsklimaat nieuwe impulsen. Er is in het noordelijke gedeelte geen ruimte meer voor bedrijven in hoogste milieucategorieën. Op grond van provinciale regelgeving bestaat een compensatieplicht voor die ruimte (in deze ontwikkeling circa 6,6 ha), waarbij in geval van grote urgentie voor een ontwikkeling, in woon-werkakkoorden afspraken worden gemaakt over de wijze van compenseren.

Het aanwezige distilleercluster in Nieuw-Mathenesse wordt verder ontwikkeld. Het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs behoudt een belangrijke rol binnen het gebied. Het zuidelijk deel van Nieuw-Mathenesse wordt een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein. De ideeën voor Nieuw-Mathenesse zijn vastgelegd in een ‘Ruimtelijk raamwerk’, dat door burgemeester en wethouders is vrijgegeven voor participatie. Om te komen tot de best mogelijke invulling van het gebied nodigt de gemeente in de periode tot de zomer Schiedammers, ondernemers en investeerders uit om mee te denken en ideeën aan te dragen. Lees hier het hele bericht over de ontwikkelingen.