Positieve reacties op vernieuwing Albert Heijn Schiedam Centrum

SCHIEDAM - Aan de Lange Kerkstraat in Schiedam staat nu een moderne Albert Heijn met het allernieuwste winkelconcept.

Je vindt er veel meer verse producten zoals groente, fruit, maaltijden, brood, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Na een tijdelijke sluiting voor de verbouwing ging vandaag de winkel open voor de klant. Supermarktmanager Robert van den Bergh en zijn team kregen meteen al veel complimenten. “Klanten zijn positief over al het nieuwe in onze winkel. Ze zijn aangenaam verrast door de ruime indeling en de uitbreiding van ons versassortiment.” De supermarkt, die gevestigd is in het ABC-complex, werd officieel geopend door Paulina Oliveiera-van Holt. Zij werkt al jaren in de winkel en heeft de vorige verbouwing ook meegemaakt. “Paulina en alle andere medewerkers hebben enorm uitgekeken naar de heropening. Ze hebben keihard gewerkt om alles op tijd af te krijgen”, zegt Robert van den Bergh. “Het resultaat mag er zijn, de winkel ziet er piekfijn uit. Ik ben ontzettend trots op ons team!”

Het assortiment van de vernieuwde Albert Heijn is groot en gevarieerd. Het enorme versaanbod zie je meteen na binnenkomst van de supermarkt. Het ruim opgezette versplein biedt keuze uit heel veel groente en fruit. Gemakkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten kan er altijd, mede dankzij een brede selectie maaltijden, verspakketten en maaltijdsalades. Er zijn diverse soorten snoepgroenten die je zelf kunt scheppen én er is nu ook dagverse sushi. De winkel heeft voor ontbijt, lunch en borrel een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, noten, salades en andere borrelhapjes. Kippenvleugels en gehaktballetjes worden vers in de winkel gegrild. Bij de bakkerij komen verschillende soorten brood en broodjes uit eigen oven. Ook zijn er allerlei taarten, gebakjes, koek en chocolade. Medewerkers staan uiteraard klaar om klanten te adviseren over de nieuwste smaken en de lekkerste borrelplanken.

Albert Heijn Schiedam Centrum is heel ruim van opzet en beschikt over brede gangpaden. De afdelingen zijn overzichtelijk ingericht, je ziet snel waar iets staat. “We willen onze klanten nog meer inspireren om lekker en gezond te eten, met veel verse producten en met verschillende smaken. Maar ook met bijvoorbeeld de grote beeldschermen die door de hele winkel hangen. Je ziet daarop informatie over seizoensproducten en verrassende recepten”, aldus de supermarktmanager. Albert Heijn aan de Lange Kerkstraat 34 in Schiedam is open van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur en zaterdag en zondag van 8:00 tot 22:00 uur. Zolang er een avondklok is, sluit de winkel elke dag om 20:45 uur.