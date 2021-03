SCHIEDAM - Mammoet staat bekend om het bieden van oplossingen voor onder andere het hijsen, transporteren en (ver)plaatsen van grote en zware constructies.

Ons hoofdkantoor en winkel zijn gevestigd in Schiedam en wellicht heb je onze trucks weleens voorbij zien rijden. In onze winkel koop je verschillende soorten merchandise, zoals schaalmodellen, kleding en speelgoed. Voor elke transportfan is er genoeg keus! Wist je dat er ook een gratis Mammoet Kids Club bestaat? Aanmelden kan gemakkelijk via onze website www.mammoetstore.com, je hoeft enkel het gratis doeboekje te bestellen. Hier krijg je ook leuke kleurpotloodjes bij. Als Kids Club lid ontvang je een paar keer per jaar het digitale magazine. Zowel het doeboekje als het digitale magazine zitten vol met educatieve en leuke spelletjes, puzzels en kleurplaten. Laat jouw (klein)kind spelenderwijs kennis maken met de wereld van Mammoet. De Kids Club is het leukst voor kinderen tot 12 jaar.