Twee oud-wethouders overleden

Hij was Mark Rutte ver vooruit. De minister-president mag dan internationaal opvallen omdat hij op de fiets naar zijn werk gaat, Bert Kaptein deed dat als wethouder in 1972 al en kennelijk was dat in die tijd opvallend, want het Nieuwe Stadsblad bracht een groot artikel met foto: ‘Wethouder Kaptein blijft op de fiets’.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Bijna een halve eeuw geleden… In Schiedam was hij later op veel manieren actief en veel kennissen weten misschien niet eens meer dat Bert Kaptein ooit wethouder was. Dat geldt ook voor Clara Leijte-Stroman. Zij was eveneens wethouder in de jaren zeventig. Beiden zijn deze maand overleden, Bert Kaptein op 80-jarige leeftijd, Clara Stroman op de leeftijd van 83.

Bert Kaptein kwam als jonge onderwijzer met zijn vrouw naar Schiedam. Hij was atoompacifist, maar Vincent Broeke wist hem te strikken voor D’66 (toen nog met apostrof). Bij de raadsverkiezingen van 1970 kreeg de jonge partij D’66 drie zetels in de Schiedamse gemeenteraad en Broeke en Kaptein traden tegelijk aan, samen met Jan van Oosten die een jaar later werd opgevolgd door Aad Wiegman. In 1972 was Kaptein in de gelegenheid om VVD’er Jaap Houtman op te volgen als wethouder. In die tijd roerden de woonwagenbewoners aan de Schiekade zich behoorlijk. Er werd rijksbeleid in gang gezet om de grote kampen (met wel tientallen woonwagens) op te splitsen, omdat er oncontroleerbare handel plaatsvond en de overheid er meer zicht op wilde. Schiedam moest het rijksbeleid volgen en de gemeente kreeg het aan de stok met de woonwagenbewoners. Was het vóór die tijd zo dat de burgemeester of een wethouder niet zonder politiebegeleiding naar de Schiekade gingen, Bert Kaptein trad met open vizier de bewoners tegemoet. Hoewel hij een onwelgevallige boodschap had, dwong hij daarmee respect af. Later werd hij actief in de Patiënten Belangen Vereniging Schiedam en de Nederlands hervormde gemeente. In 1990 keerde hij terug in de gemeenteraad, nu voor het CDA, waarvan hij overigens geen lid was.

Clara Stroman is eveneens geboren in Rotterdam en was op andere wijze actief in de onderwijswereld. In Den Haag en Rijswijk hield ze zich namens Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) bezig met de oprichting van kindercentra, peutergroepen en overblijfgroepen. In 1970, net in Schiedam, werd ze secretaris van de ouderraad van openbare basisschool Ouverture in Woudhoek. Ze kwam in de Gemeenschappelijke Schoolraad. In 1974 kwam ze in de gemeenteraad en werd meteen wethouder voor onderwijs en cultuur. Evenals Kaptein had ze nauwelijks politiek-bestuurlijke ervaring. In februari 1976 legde ze haar wethouderschap neer, maar ze bleef wel lid van de gemeenteraad tot ze in mei 1977 bij het Gemeenteziekenhuis kwam te werken; dat was onverenigbaar. Later werd ze adjunct-directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.