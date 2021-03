‘Wall’ werd ‘Ceiling of Fame’: 56 sporters met medaille aan plafond

Dat Schiedam de geboorteplaats dan wel de thuisbasis was en s van nogal wat topsporters zal, gezien de publiciteit die hun prestaties door de jaren heen hebben opgeleverd, niet verbazen. Wel dat het aantal opliep tot 56. Hun namen staan nu op de Erecirkel, zoals de Wall of Fame is genoemd, in de hal van het Stadskantoor.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Het idee werd gelanceerd door de gemeenteraadsleden Jaap Pegtel (CDA) en Bertus Feelders (VVD) en door de collega’s unaniem omarmd. Vanuit de bevolking volgde een stortvloed aan nominaties en een keuzecommissie vulde de namen in. Voormalig topcricketer Koos Gouka was één van hen, maar moest net als de andere leden van de commissie door de corona-beperkingen maandag bij de onthulling verstek laten gaan. “We hebben diep in alle geheugens moeten graven om de prominente Schiedamse toppers te inventariseren”, kijkt Gouka terug op de vergadersessies. “Dat het zo’n lange lijst werd is trouwens mede te danken aan de hulp vanuit de bevolking, die sporters mochten aanmelden en dat massaal deden. Dan blijken er door de jaren heen veel meer Nederlandse, Europese of wereldkampioenen, internationals of Olympiërs uit Schiedam te komen dan gedacht.”

Daarvoor werd flink terug gegaan in de tijd. De oudste vermelding is namelijk die van bokser Arij Smit, die in 1924 deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs. Ook international Jaap van der Griend, die vier jaar later met Oranje op de Spelen in Amsterdam voetbalde, kreeg een vermelding. “Het is al wat jaren geleden dat ik in Amerika bij een basketbalwedstrijd was. Daar was een Wall of Fame”, schetst Jaap Pegtel het ontstaan van het idee. “Later zag ik zoiets ook in Almere en dacht ik: waarom doen we zoiets niet in Schiedam?” Met raadscollega Feelders zette hij het op papier. “Ervan uitgaande, dat er in ieder geval een meerderheid voor zou zijn. Uiteindelijk zei iedereen ja. Prachtig toch.”

“Wat is het mooi geworden”, constateert vertrekkend sportwethouder Fahid Minhas, die binnenkort naar het Binnenhof verhuist en daar kamerlid wordt, bij de onthulling. “De stad is trots op zijn sporters en sporthelden. Die gaan we met deze Erecirkel op een prachtige wijze eren.” Die cirkel lijkt vol, maar is zo ontworpen dat er gaandeweg meer namen aan toegevoegd kunnen worden. Het hangt in de hal van het Stadskantoor en is tijdens openingsuren te bekijken.