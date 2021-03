Media Ukkie Dagen: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

SCHIEDAM - Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig. Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.

Misschien worstel jij nu ook met het vinden van een goede balans en maak je je zorgen om de schermtijd van je kind? Meld je dan zeker aan voor de Webinar op woensdag 31 maart 2021.Tijdens de Webinar krijg je praktische tips en ontdek hoe je je peuter en kleuter op een bewuste manier in aanraking laat komen met media zonder de balans uit het oog te verliezen. Aanmelden voor Webinar kan op www.debibliotheekschiedam.nl. Denise Bontje van Mediasmarties.nl laat tijdens de Webinar woensdag 31 maart 2021 zien welk media aanbod er is voor jonge kinderen. Waar moet je als ouders op letten en welke media passen in een gezond mediamenu voor jonge kinderen? Je krijgt praktische tips en er is ruimte voor het stellen van vragen. Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen van media te genieten kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s beperkt.