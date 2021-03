Zes dagen per week boeken afhalen bij De Korenbeurs

SCHIEDAM - De Bibliotheek Schiedam verruimt de openingstijden van de afhaalservice in de Korenbeurs. Vanaf deze week kunnen leden van de bibliotheek 6 dagen per week in De Korenbeurs terecht van 10.00 uur tot 14.00 uur om hun vooraf gereserveerde boeken op te halen. Alleen op zondag bieden we deze dienstverlening niet aan. Inleveren van de boeken kan uiteraard ook.

De afhaalservice werkt als volgt: bibliotheekleden kunnen inloggen op de website of op de app. Het boek (of de film of game) dat je graag wilt lezen zoek je op en wanneer het boek (of de film of game) beschikbaar is, reserveer je ‘m. Je ontvangt een mailtje als de gereserveerde materialen klaarliggen. Het te-laat-inleveren-systeem nog steeds uitgeschakeld. Dat betekent geen boetes! Ook de andere bibliotheek-locaties in de stad kennen een afhaalservice. In de Nieuwe Harg kunnen klanten van de bibliotheek op woensdag en donderdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur terecht. Jeugdbibliotheek De Klinker is op woensdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur open voor het ophalen van reserveringen. Wil je ook even bij de spelletjestafel snuffelen dan kun je op woensdag het beste naar de Singel24 gaan, die is open tussen 12.15 uur en 14.30 uur. In de Hof in Zuid kun je op woensdag terecht tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Voor het Digitaal Spreekuur kunnen telefonische afspraken worden gemaakt. Schiedammers worden vervolgens op het afgesproken tijdstip teruggebeld om hun probleem of vraag over de computer, smartphone, e-reader of tablet door te spreken. Op de website staat hierover meer informatie.