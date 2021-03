Kinder- en jongerenverkiezingen in Schiedam

SCHIEDAM - Mogen alleen volwassenen stemmen? Zeer zeker niet! Op woensdag 17 maart vinden, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen, de Schiedamse Kinder- en Jongerenverkiezingen plaats. Met verschillende pop-upstembureaus gaat de Kleine Ambassade de Schiedamse basisscholen langs, zodat zo’n 1600 leerlingen uit groep 7 en 8 hun stem uit kunnen brengen. Ook de Schiedamse jongeren krijgen de kans om van zich te laten horen. Voor hen verloopt het stemmen digitaal.

Zowel de kinderen als jongeren brengen hun stem goedgeïnformeerd uit. De afgelopen dagen hebben zij zich al voor kunnen bereiden op de verkiezingen aan de hand van een educatieve verkiezingskrant. Deze verscheen in een editie voor kinderen en een editie voor jongeren en werd via scholen verspreid. Beide kranten zijn ontwikkeld op basis van de uitkomsten van de Grote Verkiezingsenquête en interviews van de kinder- en jongerenredactie met politici. De kranten geven kinderen en jongeren kennis over democratie, de functie van verkiezingen en het belang van hun stemrecht. Daarnaast is erin terug te lezen hoe politieke partijen denken over onderwerpen die kinderen en jongeren in Schiedam belangrijk vinden. De kranten bevatten ook een stemwijzer waarmee de lezers kunnen onderzoeken welke partij het beste bij hun eigen standpunten past. De resultaten van de verkiezingen worden nog voor het einde van de dag bekendgemaakt via de social media-kanalen van de Kleine Ambassade. Bent u benieuwd naar de kranten? Deze zijn digitaal te lezen via www.dekleineambassade.nl/wat-we-doen/verkiezingsproject. Liever een gedrukt exemplaar? De kranten zijn ook op te halen in de hal van het Stadskantoor.

De kinder- en jongerenverkiezingen zijn het slotstuk van een groot verkiezingsproject van de Kleine Ambassade. Doel van dit project is om kinderen en jongeren in Schiedam meer kennis te geven over democratie en de rol die zij daarin zelf spelen. Daarnaast laat het project politici en andere beleidsmakers kennismaken met de mening en standpunten van kinderen- en jongeren, zodat zij de meerwaarde daarvan kunnen ontdekken en gemotiveerd raken om kinderen en jongeren veel vaker te betrekken bij onderwerpen die voor ons allemaal belangrijk zijn.