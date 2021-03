Shell Pernis wil een goede buur zijn

Stel je voor, je staat aan het hoofd van een bedrijf van 500 ha groot, zo groot als Schiedam, maar je buren mogen je bedrijf niet horen, zien of ruiken. Deze puzzel moet de voorman van Shell Pernis regelmatig oplossen. Om een voorbeeld te noemen, bij een bepaalde stand van de wind en temperatuur van het water ervaren de Vlaardingers aan de overkant in Oostwijk en Centrum geluidsoverlast, en dat wil General Manager van Shell Pernis Jos van Winsen juist niet. Ook al komt het maar een paar keer voor.

Door Stella Schaper

PERNIS - Wat dit 100 jarig bedrijf wel wil, is een toegevoegde waarde zijn en blijven voor zijn omgeving. Het is immers een van de grootste werkgevers in Zuid-Holland. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden is Shell Pernis nog steeds op zoek naar personeel. Wie Shell op het netvlies heeft als petroleummaatschappij waar fabrieksmedewerkers met sleutels in hun besmeurde handen onderhoud plegen heeft het mis. De Botlek nam een kijkje om te zien hoe Shell er tegenwoordig bijstaat, ook in coronatijd.

Shell produceert vandaag de dag nog voornamelijk grondstoffen uit ruwe olie. Chemische grondstoffen worden in Moerdijk verwerkt. Ze vormen de basis voor allerlei producten, van autostoelen tot aan medicijnen. “Wij zijn eigenlijk een energiebedrijf en niet meer een petroleummaatschappij”, vertelt woordvoerder Bianca Stip tijdens een rondleiding over het terrein in Pernis. Shell wil ook steeds duurzamer produceren.

Trots laat Bianca Stip een groene pijpleiding zien van een systeem dat CO2 vanuit één fabriek opslaat en vervoert naar het Westland. Daar wordt de stof gebruikt voor de glastuinbouw. “In plaats van de schadelijke stof te lozen in de lucht, gebruiken de telers het om de tomaten en komkommers te laten groeien. Ook ligt er een pijpleiding met warm industriewater naar de wijk Katendrecht die daar de huizen verwarmt.”

“De nieuwste fabriek op het terrein is een fabriek waarmee hoogwaardige en schonere brandstoffen geproduceerd worden voor zeeschepen, vliegtuigen en zwaar transport. En we hebben de ambitie om biobrandstoffen te gaan produceren.”

De energietransitie is in volle gang. Ondertussen neemt Milieudefensie het in de rechtszaal op tegen Shell. Via een crowdfundingsactie bekostigt Milieudefensie naar eigen zeggen de ‘rechtszaak van de eeuw’. Shell zou een grote steen kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot, is de gedachte. Hoewel het zichtbaar is dat Shell een omslag aan het maken is, willen de milieuorganisaties het liever gisteren dan vandaag.

Ook Shell vindt dat er nu actie nodig is tegen klimaatverandering. Het bedrijf staat volledig achter het Klimaatakkoord van Parijs en steunt het Nederlandse klimaatakkoord. Shell pleit voor samenwerking tussen overheden, organisaties en bedrijven om zo snel mogelijk de omslag te maken naar een CO2-armere toekomst.

Terug naar Shell Pernis. Het bedrijf heeft van oudsher best een goede band met de buren. Wie heeft er in Rijnmond niet een oom, neef of opa die bij Shell werkte. Of woont in de Vlaardingse Indische Buurt, ‘een Shell wijk’ of heeft gezwommen bij het Shell park op Vijfsluizen. Vele regiogenoten, die zitting namen in de Shell-burenraad, zijn rondgeleid over het terrein en konden ook hun klachten aangeven. “Deze worden echt serieus genomen”, vertelt Stip. “Een vrouw vond bijvoorbeeld dat die opslagtanks aan de buitenrand er zo smerig uitzagen. Inmiddels zijn die tanks mooi geschilderd.

”Bijzonder op het terrein is een opslagtank in regenboogkleuren. “Een belangrijke tank”, zegt Stip. “Niet perse voor de buitenwereld, maar meer voor eigen personeel. Hiermee laten we zien dat ongeacht wie je bent, welk geloof je hebt, wat je seksuele voorkeur is, je je als werknemer altijd veilig kan voelen bij Shell. We hebben ook voorzieningen getroffen, zoals een gebedsruimte.”

Het bedrijf is op zoek naar meer Mbo geschoold personeel en dan met name vrouwen. “Een jonge collega werkt al drie jaar voor Shell. Ze gaat de deur niet uit zonder een ‘lippenstiffie’, maar hier staat ze grote machines uit elkaar te slopen. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. En daar zouden we er meer van willen hebben. Ze presenteert ook op scholen en is ons visitekaartje. Op onze jaarlijkse Girlsday krijgen we bezoek van een groep MBO studentes. Procesoperators bedienen en onderhouden fabrieken steeds meer vanachter de computer, dus het omgaan met computers wordt belangrijker.” Voor inspectie staan er zelfs drie Wall-E achtige robotjes op het terrein.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Shell en dat moet ook wel. Opslagtanks zijn omgeven door dijkjes waardoor een lek of brand niet overslaat. Sommige gebouwen hebben dikke betonnen muren. “Wij hebben een eigen brandweerkazerne met bijbehorend materiaal. Er kan snel en gecontroleerd ingegrepen worden.” Bij het fakkelen, die grote vlammen uit de ‘schoorstenen’, zit de schrik er in de regio nog wel eens in. “Dit is een veiligheidsmaatregel”, zegt Bianca. “Bij gepland onderhoud doen we dat overdag in verband met geluidsoverlast. Bij een storing moet het meteen. Monteurs kunnen niet repareren als er nog product in de pijpleiding zit, dat wordt dus afgefakkeld. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen, het kost ons veel geld.”

Ook Shell Pernis heeft het moeilijk in coronatijd. De verkoop van kerosine daalde flink. Omdat Shell Pernis een flexibele raffinaderij is, kon het in coronatijd wel enigszins meebewegen. De productie van IPA, een grondstof voor handgels, werd verhoogd. En 2,5 miljoen liter hiervan werd kosteloos beschikbaar gesteld voor de zorgsector. Terwijl een jaar geleden de hele wereld zo’n beetje stil kwam te staan, koos Shell ervoor om het geplande groot onderhoud in maart 2020 door te laten gaan. “Dat betekent dus 1000 man extra, aannemers, op je terrein. Belangrijk, want ook de bedrijven waarmee we werken hadden het economisch zwaar. Samen hebben we plannen gemaakt om veilig door te werken. Duizenden helmen met plastic beschermingskappen zijn aangeschaft, tentcomplexen werden neergezet om iedereen extra ruimte te geven. Het vergde inspanning en organisatie en het is allemaal veilig verlopen. Een hele prestatie”, besluit Stip.