Talkshowserie GroenLive haalt drempel landelijke en lokale politiek omlaag: wordt vervolgd

Op 8 oktober 2020 was de eerste aflevering van GroenLive, de livesessie van GroenLinks Schiedam op Facebook en Youtube.

SCHIEDAM - In dit programma bespraken soms wethouders, soms fractieleden onderwerpen die belangrijk zijn voor Schiedam en haar inwoners. Sinds februari werden er vijf sessies georganiseerd met landelijke (kandidaat-)kamerleden van GroenLinks over onderwerpen met zowel landelijk als lokaal belang, met als grootste vraag: "Hoe beïnvloedt jouw stem voor de landelijke verkiezingen jouw stad?”. In deze sessies werden de gevolgen besproken van de coronacrisis op (geestelijk) welzijn, huiselijk geweld, Zestienhoven, de crisis in de (jeugd)zorg en de laatste, op 11 maart, ging over klimaat. René Karens: "Het was natuurlijk ontzettend fijn dat we zelfs in tijden van covid-19 in gesprek konden blijven met de mensen waar we zo hard voor aan het werk zijn. De combinaties tussen ons en de landelijke gasten was vaak verrassend en inspirerend. En los van het politieke aspect werden het ook persoonlijke gesprekken over onze drijfveren en de struikelblokken die je in het maken van lokaal en landelijk beleid vaak tegenkomt. GroenLive zorgde dat we een andere kant van onszelf konden laten zien en de gesprekken echt dieper gingen dan over de waan van de dag.'' In de lente zijn er weer nieuwe GroenLive sessies.