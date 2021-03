Schiedams jongerenverkiezingsdebat groot succes

SCHIEDAM - Op 10 maart zijn Schiedamse jongeren van verschillende scholen tegen het decor van bibliotheek de Korenbeurs in debat gegaan met politici van zeven partijen: Bart van Kent van de SP, Senna Maatoug van GroenLinks, Dorien Verbree van de VVD, Salima Belhaj van D66, Dogukan Erkin van DENK, Mustafa Bal van het CDA en Iris Vrolijks van de PvdA.

Het I’ve Got the #Power-debat werd georganiseerd door de Kleine Ambassade in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam en de heren van de Cor Potcast, die als presentator en moderator optraden. Het maakt onderdeel uit van het I’ve Got the #Power verkiezingsproject. Onderwerpen als gezondheid, milieu, onderwijs en discriminatie passeerden de revue en de politici werd het vuur na aan de schenen gelegd. Want als VVD en D66 het zo belangrijk vinden dat mensen gestimuleerd worden om duurzamer te gaan leven, waarom zijn duurzame keuzes dan nog steeds zoveel duurder dan de minder duurzame? Als PvdA en DENK zich zo hardmaken tegen discriminatie, kunnen ze dan ook een concrete maatregel noemen? En hoe zijn de partijen eigenlijk van plan om jongeren eens serieus te gaan nemen?

De scherpe vragen, uitgesproken meningen en enorme betrokkenheid van de jongeren toonden aan dat het vooroordeel dat zij ongeïnteresseerd zouden zijn in politiek, niet klopt. ‘Dit moeten we echt vaker doen!’ en ‘Ik vond het een geweldige belevenis!’ waren zomaar wat enthousiaste reacties van deelnemende jongeren. De politici gaven tijdens het debat aan dat het perspectief van de jongeren veel heeft toe te voegen. Ook zij vonden dat er na de campagnetijd vaker mét en niet alleen óver jongeren moet worden gepraat in de besluitvormingsprocessen. Dit debat was in elk geval een mooie aanleiding om daar stappen in te zetten. Het debat was door iedereen online te volgen via een livestream op de website van I’ve Got the #Power. Kijkers konden ook zelf hun vragen stellen via Instagram of e-mail. Bent u benieuwd naar het debat? De samenvatting is terug te kijken op www.ivegotthepower.nl.