Online ‘Quiz van Cees’ over Schiedamse geschiedenis

Via uw computer, tablet, laptop of mobiele telefoon kunt u aan de keukentafel thuis of vanuit uw luie stoel deelnemen aan deze Schiedamse quiz.

SCHIEDAM - Op zondagmiddag 21 maart wordt vanaf 15.00 uur de ‘Quiz van Cees’ gepresenteerd. Via uw computer, tablet, laptop of mobiele telefoon kunt u aan de keukentafel thuis of vanuit uw luie stoel deelnemen aan deze Schiedamse quiz.

De organisatie van de quiz is in handen van de Historische Vereniging Schiedam (HVS) in samenwerking met het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. De HVS stelt een spannende historische quiz samen en personeel van het Jenevermuseum heeft de ervaring en technische middelen om een dergelijke online bijeenkomst op te zetten. Cees van Giezen, bestuurslid van de HVS, zal als een echte quizmaster aan de hand van meerkeuzevragen uw kennis van de stad op de proef stellen. Natuurlijk zorgt de HVS ook voor een korte toelichting op de onderwerpen. Voor de winnaar van deze quiz is een fraaie puzzel beschikbaar. De stadsplattegrond van Schiedam die Jacob de Gheyn in 1598 tekende, is in 1000 stukjes verdeeld. Een uitdagende klus in deze coronatijd! De winnaar kan als prijs ook kiezen voor de historische Atlas van Schiedam. Deelnemen aan de quiz is gratis. Wel is aanmelding nodig via een e-mail naar secretaris@historischeverenigingschiedam.nl. Na aanmelding ontvangt u een verwijzing, een link, waarmee u zondagmiddag 21 maart toegang krijgt tot de virtuele quizruimte. Iedereen is welkom.

Met de ‘Quiz van Cees’ maken de Historische Vereniging Schiedam en het Nationaal Jenevermuseum Schiedam een vliegende start van een nieuwe samenwerking. Beide organisaties kijken met plezier uit naar deze eerste activiteit. De HVS kan door de coronamaatregelen niet haar gebruikelijke activiteiten organiseren in haar pandje aan de Hoogstraat 74. Door gebruik te maken van de apparatuur bij het Jenevermuseum is het mogelijk om activiteiten online aan te bieden. Na de ‘Quiz van Cees’ staat bijvoorbeeld op zaterdagmiddag 10 april een online lezing van drs. Paul Bassant op het programma. Onderwerp is Volksvermaak in Zwart Nazareth.