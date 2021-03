Praat mee over bijna 125 jaar glasfabriek

SCHIEDAM - Hoe was het om in de glasfabriek in Schiedam te werken? Daarover kun je woensdagavond 24 maart meepraten tijdens een gesprek met oud-medewerkers, georganiseerd door het Stedelijk Museum Schiedam het Nationaal Jenevermuseum.

Werd er veel gelachen? Kwam er weleens een bijzondere opdracht binnen? En ontstonden er wellicht nog liefdes op de vloer? ‘We willen ‘alles’ weten’, zegt Merel van der Vaart, conservator Stadsgeschiedenis van het Stedelijk Museum Schiedam. ‘Voorwerpen alleen vertellen niet het complete verhaal over vroeger. Daar horen de verhalen van mensen bij.’ Tot en met 2017 werd er in Schiedam glaswerk ?geproduceerd voor onder andere de jeneverindustrie. Het gesprek over de glasfabriek is de eerste van een reeks. Ze liggen in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waar het Stedelijk Museum Schiedam onderzoek doet naar zijn geschiedeniscollectie. Om de paar weken is er een Verhalentafel, elke keer over een ander onderwerp, waarbij iedereen kan aanschuiven. Door corona vinden de gesprekken voorlopig digitaal plaats. Het Kijkdepot zit tot en met 22 augustus 2021 in de Havenkerk in Schiedam.

In 2017 sloot de laatste glasfabriek van Schiedam de deuren, waardoor er een einde kwam aan een lange traditie van glasproductie in de stad. Op het terrein werden miljarden glasverpakkingen geproduceerd voor voedings- en drankenindustrie. Tijdens de eerste Verhalentafel praat gespreksleider Dieuwertje Wijsmuller met een aantal ervaringsdeskundigen. Conservator Stadsgeschiedenis Merel van der Vaart verzorgt de inleiding, samen met Marco Spruit Bleeker van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Verhalentafel over de glasfabriek, 24 maart 2021, 20.00 – 21.30 uur, gratis, via Zoom. Meld je aan via verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van ‘glasfabriek’. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je via de mail een link om mee te doen. Vragen en suggesties over het onderwerp kun je ook vooraf mailen.