Webinar ‘Hulp bij belastingaangifte’ bij de Bibliotheek Schiedam

SCHIEDAM - Ieder jaar moet je weer belastingaangifte doen. Minters en de Bibliotheek Schiedam organiseren op 16 maart om 20.00 uur een bijeenkomst over het onderwerp aangifte inkomstenbelasting. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst leggen we je uit waar je op moet letten en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Ook laten we weten hoe je eventueel hulp bij het invullen kunt krijgen.

Hulp bij belastingaangifte is deel van de reeks Samen Begrijpen - Sterk in Schiedam. Bijeenkomsten onder deze noemer zijn onderdeel van het Sociaal Juridisch Kenniscentrum, dat wordt georganiseerd door de Bibliotheek Schiedam en Minters. De reeks wil een wegwijzer zijn in de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, formulieren en het dagelijks leven. Gratis aanmeldenHet webinar wordt dinsdag 16 maart online gegeven via Zoom. Wanneer je je van tevoren aanmeldt, krijg je een mailtje toegestuurd met de toegangslink. Aanmelden is gratis en kan via de website van de Bibliotheek Schiedam: https://www.debibliotheekschiedam.nl.