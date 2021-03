Een buizerd, een goudhaantje en twee ooievaars op stap

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Marjon Lindeman stuurde drie mooie foto’s gemaakt op een grijze dag.

‘Gister was het grijs en af en toe regende het. Toch heb ik nog drie foto’s die ik de moeite waard vind.

- Buizerd in het Sterrebos

- Een goudhaantje, het kleinste vogeltje van Europa met een gewicht van 5 gram bij de Vlaardingerdijk

- Twee ooievaars stappen in de regen, Beatrixpark