Puzzeltocht voor kinderen: Speuren naar de jeneverindustrie

Schiedam - Onder leiding van educatiemedewerkers van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar meedoen aan een puzzeltocht door Schiedam.

In deze puzzeltocht kom je langs allerlei bezienswaardigheden uit de jeneverindustrie. De puzzeltocht wordt gehouden op woensdag 17 en 31 maart en begint om 13.30 uur. Start- en eindpunt is bij het Nationaal Jenevermuseum, Lange Haven 74. In verband met de corona maatregelen mogen ouders helaas niet meelopen. De kosten zijn € 7,50 per kind. Deelnemers ontvangen een goodiebag met allerlei leuke artikelen. Aanmelden kan via: https://reserveringen.jenevermuseum.nl/ Jenevermuseum SchiedamLange Haven 743111 CH Schiedam010 -246 96 76 / 06 – 36 30 23 70

Nationaal Jenevermuseum Schiedam: www.jenevermuseum.nl