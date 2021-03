Jillis Bruggeman Penning 2021 naar Splinter Chabot en Sandro Kortekaas

Schiedam - De gemeente Schiedam kent sinds 2015 jaarlijks de Jillis Bruggeman Penning toe aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van geslacht, seksuele of genderidentiteit. Het thema van dit jaar is: zichtbaar en onzichtbaar. Speciaal daarom worden er deze keer twee penningen uitgereikt. In de categorie ‘zichtbaar’ gaat de onderscheiding naar schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot. De andere penning is voor activist Sandro Kortekaas. De twee winnaars zijn te zien in een korte video over de Jillis Bruggeman Penning die je hieronder kunt zien.

In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele identiteit, maar discriminatie komt helaas nog steeds voor. Het blijft dus zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Sinds 2014 is Schiedam een Regenbooggemeente en ondersteunt zij diverse LHBTI-projecten, de LHBTI-ambassadeurs en de Stichting Jillis Bruggeman, die onder andere de lokale LHBTI-belangen behartigt.

De uitreiking van de penning vindt gewoonlijk plaats op of rond 9 maart. Vanwege de coronamaatregelen kan dit nu niet. Daarom is de uitreiking dit jaar verplaatst naar Coming-Outdag, maandag 11 oktober.

Twee penningen

De eerste penning is dit jaar voor Splinter Chabot. Hij is schrijver, programmamaker en tv-presentator, die met zijn boek Confettiregen een indringend verhaal vertelt over zijn coming-in. Samen met de bevestigende reacties hierop, gebundeld in zijn boek Roze Brieven, houdt hij Nederland een spiegel voor: ‘anders zijn’ is nog steeds een groot probleem.

Sandro Kortekaas ontvangt de tweede penning. Deze geridderde activist zet zich al jaren in voor vluchtelingen die om hun gender en seksualiteit groot gevaar lopen in eigen land. Maar ook in Nederland zijn ze niet veilig. Hij strijdt voor een eerlijke beoordeling van hun aanvraag, hun veiligheid in asielzoekerscentra en structurele oplossingen.

Jillis Bruggeman Opstekers

Naast de Jillis Bruggeman Penning is er ook Jillis Bruggeman Opsteker. Deze regionale onderscheiding wordt opgespeld om de inzet vóór LHBTI-emancipatie en tégen discriminatie in de eigen regenbooggemeente. De winnaars van 2021 zijn:

Iris Kay (Nissewaard), voor het oprichten en beheren van de lokale belangenorganisatie LHBT+ Nissewaard. Met dit netwerk geeft ze betekenis aan verbinding en zelforganisatie van LHBTI-ers waar deze er eerder nog niet was.

Lennart Lenskens (Dordrecht) voor het bijna 10 jaar organiseren van het jaarlijks evenement Dordrecht Pride. Hiermee wordt Dordrecht enorm op de kaart gezet als een van de weinige Regenbooggemeentes met een eigen Pride.

Raymond Kalkman (Hoeksche Waard) voor het oprichten en beheren van LHBT Hoeksche Waard. Een belangrijke taak die hij zichzelf heeft opgelegd is het verbinden van alle partijen in zijn gemeente. Met een warm hart en een spiegel blijft hij krachtig in verbinding.

Over Jillis Bruggeman

De Schiedammer Jillis Bruggeman is op 9 maart 1803 terechtgesteld om zijn seksuele identiteit. Het was de laatste keer dat iemand onder Nederlands recht ter dood werd veroordeeld wegens het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Het is ook het laatste voltrokken doodvonnis in Schiedam.

Eerdere winnaars van de Jillis Bruggeman Penning zijn

Claudia de Breij (2020)

Boris Dittrich (2019)

Barbara Barend (2018)

Arie Boomsma (2017)

Michael van Praag (2016)

Amnesty International (2015)