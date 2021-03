Schiedamse Reddingsbrigade in zwaar weer, doneeractie opgestart

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

De Schiedamse Reddingsbrigade is geen onbekende in Schiedam, we geven zwemles, leiden zwemmers op tot redders en beveiligen de Schiedamse evenementen in en om het water.

Maar door de corona maatregelen zitten we in zwaar weer, geen zwemlessen, geen beveiligingen, maar onze vasten lasten, zoals verzekeringen, huur van de zwembaden en opslag en onderhoud van ons materiaal lopen door.

Een paar weken geleden hebben we via doneeractie.nl een sponsoring voor onze brigade opgestart, deze heeft inmiddels € 750,- opgeleverd, een mooi bedrag maar nog niet genoeg om uit de financiële problemen te blijven.

Doordat de zwembaden al langere tijd gesloten of onder strikte regels open zijn geweest lagen onze zwemlessen en die bij andere zwemverenigingen stil. Hierdoor is een achterstand in de zwemlessen ontstaan. Dit is in ons waterrijke Schiedam, zeker nu al jaren het schoolzwemmen is afgeschaft, een gevaarlijke situatie.

Gelukkig mogen vanaf dinsdag 16 maart de lessen aan kinderen t/m 12 jaar weer, dit is nog niet voldoende om onze brigade erboven op te helpen, maar wel een begin.

Steun de brigade ook en ga naar www.doneeractie.nl/help-de-srb-de-crisis-overleven/-49862