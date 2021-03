Wit Konijn Rood Konijn met Loes Luca te zien via gratis livestream

Schiedam - In meer dan 60 landen wordt op zaterdag 13 maart de voorstelling Wit Konijn Rood Konijn, van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour, gespeeld om stil te staan bij het sluiten van de theaterdeuren een jaar geleden. In theaters over de hele wereld gaan acteurs het toneel op om de kracht van theater te tonen. In Theater aan de Schie gaat actrice Loes Luca het toneel op om deze internationale theaterhit uit te voeren.

Een internationale viering van inspiratie, verbeeldingskracht en het bewijs dat creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan. In Nederland spelen acteurs als Pierre Bokma, Nhung Dam en Theo Maassen het stuk. Wit Konijn Rood Konijn is zaterdag 13 maart om 20.00 uur gratis via een livestream te bekijken. Kijk op www.theateraandeschie.nl voor meer informatie over de voorstelling en livestream.

De tekst van Wit Konijn Rood Konijn zit in een verzegelde envelop. Loes Luca opent ter plekke, op het Schiedamse toneel, deze envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint zij, geheel onvoorbereid, aan een eerste lezing die meteen de definitieve uitvoering is. Dat geeft de kracht aan van de prilheid, het eenmalige en niet-herhaalbare van het theater.

Samen met het publiek ontdekt Loes tijdens het lezen en spelen de inhoud van Wit Konijn Rood Konijn van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Dit stuk is sinds de première 10 jaar geleden in meer dan 25 talen vertaald, waaronder het Nederlands en is al duizenden keren opgevoerd. En steeds door andere acteurs. Want wie het één keer gespeeld heeft, kent het stuk, en mag het niet nog een keer spelen. Directeur Rob Roos over het stuk: “We hebben als gezamenlijk doel met dit mondiale project om hoop en inspiratie te genereren in een tijd van onzekerheid en isolement. Op 13 maart laat de wereld een toneelstuk zien, dat aantoont dat cultuur en creativiteit tegenslagen helpt overwinnen. Het enige dat nodig is, is een dappere artiest die het aandurft een onbekende tekst voor te dragen voor een live publiek (het theaterteam), én dat live wordt gestreamd, zonder eerst te weten waar het stuk over gaat! Loes Luca is super dapper!”

Vanwege de coronamaatregelen is het in de Nederlandse theaters niet toegestaan om publiek te mogen ontvangen, maar via livestreams zetten de theaters hun deuren open. Van Drachten tot Venlo, van Alkmaar tot Eindhoven nodigen de Nederlandse schouwburgen hun bezoekers uit om op zaterdag 13 maart vanuit hun huiskamer deel uit te maken van een groots, internationale theaterbeleving.

Het Aurora Nova Theater in Berlijn heeft het initiatief genomen om met de internationale theatergemeenschap op 13 maart stil te staan bij het feit dat de meeste theaters over de hele wereld al een jaar vrijwel stil staan. Elk theater zal in zijn eigen tijdzone om 20.00 uur aanvang geven voor Wit Konijn Rood Konijn in hun eigen taal. De kracht van theater zal 24 uur lang over de aardbol zinderen, van New York tot Panama City, van Minsk tot Medellín, van Uppsala tot Istanbul. Én in bijna 30 Nederlandse steden. Kijk op www.theateraandeschie.nl aan voor meer informatie en het aanmelden voor de livestream van Wit Konijn Rood Konijn.

