Stedelijk Museum Schiedam ‘spaart’ bewoners van Schiedam-Oost

Schiedam - Spaarde jij ze ook? De voetbal-, dieren- of Pokemonplaatjes die je als sticker in een boek plakt? Het Stedelijk Museum Schiedam komt deze zomer met een nieuwe variant: Buurtplaatjes Schiedam-Oost. Een spaar- en stickerboek met onder andere bewoners uit Schiedam-Oost. Woon je in deze wijk en wil je meedoen als ‘plaatje’? Geef je op bij het museum. Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen in Schiedam-Oost kan meedoen.

Buurtplaatjes is een idee van kunstenaar Maarten Bel, zelf fervent plaatjesverzamelaar. ‘Ik herinner me nog goed het gevoel van euforie dat bepaalde, zeldzame kaartjes gaven’, zegt hij. Dorien Theuns, Stadsprogrammeur van het museum hoopt dat mensen dat straks ook krijgen: ‘dat geluksgevoel als je een ontbrekende sticker van je buurman hebt.’ Bel brengt met zijn kunst mensen samen, hij doet onder andere performances en maakt installatie.

Plaatjes ruilen met je buren

‘Mensen kennen elkaar in deze buurt vaak niet, terwijl ze misschien meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken’, vervolgt Theuns. ‘Op deze manier brengen we bewoners met elkaar in contact. Wie weet ruil je straks plaatjes met je overbuurman of maak je een praatje met een buurvrouw, die je eerder niet kende.’ Tijdens de actieweken leer je ook de lokale ondernemers kennen; daar krijg je straks de stickers.

Grijp je kans

Wil je meedoen als ‘plaatje’? Geef je op vóór 26 maart 2021 en raak straks ‘wereldberoemd’ in Schiedam-Oost. Je wordt niet alleen een sticker maar krijgt ook het stickeralbum gratis en de digitale foto van een professionele fotograaf. Opgeven doe je via het formulier op de website van het museum, ga naar stedelijkmuseumschiedam.nl/buurtplaatjes. Of mail naar plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl. Er wonen meer dan 11.000 mensen in Schiedam-Oost, dus grijp je kans!

Hard zingen

Voetbalplaatjes spaar je in elftallen, buurtbewoners passen in een categorie. Denk daarbij aan mensen die heel hard zingen als ze alleen thuis zijn, die een Billy Ikea-kast hebben of bewoners die de zin van het leven hebben gevonden. Als je meedoet, kun je zelf aanvinken in welke categorie je zou passen, er zijn er tien. Je krijgt bericht wanneer je op de foto gezet kunt worden. Het fotograferen gebeurt in Wijkhuis Oost.

Honderd plaatjes

Er komen honderd plaatjes met vooral buurtbewoners. Ook zijn er stickers met lokale ondernemers, museummedewerkers en ‘specials’. Je krijgt de stickers bij de lokale ondernemers, denk aan Snackbar de Pinguin, Haarmode Ingrid en Schoenmaker Henk Vol. Daar zijn voor € 1 ook de stickerboeken verkrijgbaar. Je kunt ze ook halen bij Wijkhuis Oost.

Met dank aan

Gemeente Schiedam, BankGiro Loterij Fonds, VSBfonds, Mondriaan Fonds, S’DAM