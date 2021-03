Onveilige verkeerssituatie op fietspad Poldervaart

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

‘Beste dames en heren, bij deze een berichtje over een situatie die wellicht alleen in Schiedam mogelijk is. Er is een fietspad langs de Poldervaart tussen de Vlaardingendijk en scholengemeenschap Spieringshoek wat tot mijn verbazing ook een hondenlosloopgebied is.

Enigszins vreemd is dat toch wel te noemen en dat het voor veel ongenoegen leidt bij zowel fietser,en hondeneigenaren lijkt mij meer dan logisch. Het is het Poldervaartpad, bedoeld als fietspad maar zoals bij elk fietspad druk bezet door bromfietsers, wandelaars, honden uitlaters,skaters en longboarders. Een drukke boel en gevaarlijk want de honden lopen van links naar rechts, dus moet je geregeld noodstops maken.

Ik heb het gemeld bij 14010 maar deze doen weinig met de klacht. Het is nu eenmaal zo en ze weten het, iedereen moet uitkijken, zeggen ze daar. (Ellie Jonkman)

