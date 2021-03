SVV op zondag recreatief verder

Omdat het SVV niet is gelukt voor het vorig jaar nieuw leven ingeblazen zondagelftal voldoende spelers te recruteren is besloten om recreatief verder te gaan. Het team gaat dan in de reserveklasse spelen. Met “een volwaardige selectie” hoopt de clubleiding op zaterdag wel te scoren

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Aanvankelijk moest SVV op zoek naar twee trainers. Dat was het gevolg van het vertrek van Rinus Schrijver en Tony Lentin. De laatste werd door het bestuur van de zaterdag gehaald, zodat hij nog meer aandacht kon besteden aan de jeugdsector, waar hij al bijna dagelijks actief was. Dat zinde hem en zijn assistent Maurice van Ettinger niet. Beiden gooien de handdoek en vertrekken aan het einde van het seizoen. Lentin stopt dan ook zijn activiteiten bij de jeugd. Niet iedereen binnen de club toont, gezien reacties op social media, begrip voor de koers, die het bestuur vaart. Inmiddels werd al wel een opvolger voor Lentin gevonden: oud-SVVSMC-er Fouad el Yakhloufi (32), die nu bij HWD het zondagteam leidt en assistent Saad Mejhed meeneemt. De liefde voor de club”, zoals hij het uitdrukt, “en de uitdaging om samen met een sterk bestuur een goede selectie neer te zetten en voor het kampioensachap te gaan”, brengt hem naar Harga. Eerder leidde hij de vrouwenelftallen van KethelSpaland en DVO’32.