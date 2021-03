Nieuwe BiebBouwers Minecraft-challenge opdracht

SCHIEDAM - Oh jee, lekkage! En niet zo’n beetje ook. De aarde warmt op en het ijs smelt en daardoor stijgt het water. Hoe houden wij dan nog droge voeten? In de nieuwe BiebBouwers Minecraft-challenge kunnen de kinderen uit Schiedam daarover nadenken.

Bouw je huis op, in of onder het water en zorg ervoor dat je droog kunt blijven wonen. En je kan er nog een prijs mee winnen ook! Ben je tussen de 9 en 14 jaar en woon je in Noord- of Zuid-Holland, doe dan mee aan deze wedstrijd! Ben je klaar met bouwen, stuur dan een filmpje op van jouw waterhuis naar BiebBouwers@probiblio.nl. Geef daarbij je naam, je leeftijd en je woonplaats door. Een jury van Minecraft-experts bekijkt alle inzendingen en kiest de mooiste uit. De winnaar wint een geweldig Minecraftspel: het boek ‘Erop of Eronder’ van Anne Pek en het BiebBouwers-shirt. Ga aan de slag en stuur jouw bouwwerk vóór 22 maart naar ons op. Hou jij droge voeten? Iedere maand organiseren de BiebBouwers een heuse Minecraftchallenge. Je gaat aan de slag met een uitdagende bouwopdracht met steeds een ander thema én met jouw bouwwerk maak je kans op een prijs! Kijk op www.debibliotheekschiedam.nl voor de challenge.