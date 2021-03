Derde Schone Wijk Actie in Schiedam

SCHIEDAM - Op zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag, en organiseert Irado samen met Gemeente Schiedam alweer de derde Schone Wijk Actie. Een dag waarop we samen met Schiedammers de handen uit de mouwen steken om een (weer) een stukje van de wijk schoon te maken.

Wil jij lekker in de buitenlucht bezig zijn? Wil je graag je steentje bijdragen door een stukje wijk schoon te maken? En heb je nog een plekje in je agenda op 20 maart? Meld je dan uiterlijk zondag 14 maart aan voor de Schone Wijk Actie via de website van Irado (irado.nl/schonewijk). De gemeente en Irado verstrekken per nieuw aangemeld huisadres een gratis prikstok die je - als dank voor de inzet – mag houden. Heb je al met een van de eerdere acties meegedaan? Hergebruik dan de prikstok die je destijds hebt ontvangen, zodat er voldoende prikstokken zijn voor nieuwe deelnemers. Bovendien ben je niet alleen goed bezig door je wijk schoon te maken, maar is het wandelen dat je tijdens het opruimen doet ook nog eens hartstikke gezond! Ook tijdens de Schone Wijk Actie kunnen we niet om de coronamaatregelen heen. Wat deze maatregelen precies inhouden kun je lezen op de website van Irado.