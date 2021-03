Jeneverhistorie beter bereikbaar door nieuwe aanlegsteigers

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam legt drie openbare aanlegsteigers aan in de binnenhavens. Door deze steigers zijn distillateurs beter bereikbaar vanaf het water. Daarmee krijgt het Dutch Distillers District verder vorm. De aanleg van de steigers is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Schiedam staat bekend om zijn jeneverhistorie. De molens, havens en branderijen vertellen het unieke verhaal rondom gedistilleerd. De gemeente Schiedam, Schiedam Partners en Rotterdam Partners promoten Schiedam internationaal als het Dutch Distillers District. Het doel is het cultureel erfgoed te behouden en de identiteit van Schiedam als bakermat van de jenever verder te versterken. Samen met distillateurs, musea en Schiedam Partners geeft de gemeente vorm en inhoud aan dit district door het organiseren en ondersteunen van evenementen, proeverijen, rondvaarten en themawandelingen.

Wethouder Marcel Houtkamp: ‘‘Mooi dat het jeneververhaal door de aanleg van de steigers nog verder tot leven komt. Door het realiseren van twee openbare aanlegsteigers aan de Buitenhaven zijn distillateurs beter bereikbaar vanaf het water. Schiedam Partners breidt haar gintours en arrangementen verder uit, zodat bezoekers straks eenvoudig een kijkje kunnen nemen bij de distillateurs.’’ De steiger nabij Koninklijke De Kuyper is inmiddels aangelegd. De verwachting is dat de steiger nabij Loopuyt komende zomer volgt. Bij molen De Walvisch aan de Westvest komt nu een derde openbare aanlegsteiger. Doordat deze steiger naast het molenmuseum ligt, is dit vanaf het vaarseizoen 2021 de ideale plek voor het nieuwe vertrekpunt van de fluisterboot. Passagiers kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de molen en ook het museum bezoeken.

Het aanleggen van deze steiger start op maandag 8 maart. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk op 2 april gereed zijn. De werkzaamheden vinden plaats vanaf een werkschip. Om dit werkschip naast molen De Walvisch te plaatsen, wordt de Kippenbrug tijdelijk verwijderd. Dit betekent dat de Kippenbrug op maandag 8 maart van 7.00 tot 17.00 uur niet beschikbaar is. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.