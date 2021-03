Mediapriester bezoekt Schiedam, uitzending zaterdag te zien

SCHIEDAM - Op 12 februari was er ‘hoog bezoek’ in winters Schiedam.

Mediapriester Roderick Vonhögen bezocht de stad van Liduina, de patrones van langdurig zieken. In deze coronatijd een lichtend voorbeeld hoe met lijdzaamheid om te gaan, en om zoals Liduina, kracht te vinden bij uitzichtloosheid, en tegenslagen te leren accepteren. De andere ‘Liduina’ van Schiedam (Lidwien Meijer) ontving Roderick Vonhögen, de bekende vloggende mediapriester van KRO-NCRV. Lidwien leidde Roderick door de stad, langs de bevroren Lange Haven, waar Liduina mogelijk heeft geschaatst, de Grote Kerk, met nog haar grafcontouren, en dan haar basiliek aan de Singel. Roderick is een man van improviseren, elke week moet er een nieuwe reportage zijn. Geen ploeg cameralieden; alles op zijn eentje, camera op statief, that’s it.

Roderick Zoekt Licht, zaterdag 13 maart om 16.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.