Complimententaarten vallen op Schiedamse scholen in de smaak

SCHIEDAM - Op 1 en 2 maart deelden leden van GroenLinks Schiedam 18 complimententaarten uit aan 18 verschillende Schiedamse basisscholen. Dit om de leraren en alle ondersteunende medewerkers te bedanken voor hun inzet en flexibiliteit tijdens de pandemie.

De afgelopen tijd heeft veel gevraagd van hun creativiteit, want in minder dan een jaar is het onderwijs totaal op zijn kop gezet en iedereen heeft met hart en ziel doorgewerkt om onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. “Met het brengen van de complimententaarten steken we ze graag een hart onder de riem”, zo vertelt Ed Gloudi van het afdelingsbestuur. “Het was fijn om te merken dat het gebaar, waar wij zo van voelden dat het nodig was, zo gewaardeerd werd. Veel docenten hebben met ons gedeeld hoe zij deze periode ervaren hebben en hoe zij uitzien naar een duurzame hervorming van het onderwijs.”

Een van mensen die we spraken was Mariëlle Vorstenbos, directeur van de Sint-Willibrordus in Schiedam. Ze is enorm trots op haar collega’s. “Onze leerkrachten en het ondersteunend personeel hebben zich het afgelopen jaar volop en creatief ingezet om leerachterstanden van onze leerlingen te voorkomen. Dat vroeg om veel flexibiliteit, want tot een jaar geleden had bijna niemand nog gehoord van onderwijs op afstand. Tijdens de lockdown-periode werd ons organisatie- en improvisatietalent stevig aangesproken om kinderen digitaal les thuis te geven en tegelijk ook 120 kinderen van de ouders met onmisbare beroepen op school les te geven. En dat was echt niet alleen bij ons op school.”

GroenLinks Schiedam reikt al sinds 2014 taarten uit aan een organisatie of een persoon die vanwege zijn/haar/hun inzet in de samenleving een compliment verdient. In 2020 lukte dit helaas niet ivm de coronapandemie en we hopen hier in het tweede kwartaal van 2021 weer mee te mogen doorgaan