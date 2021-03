Studenten in gesprek met Frans Timmer- mans, Carola Schouten en Twan Huys

In gesprek gaan met bewindslieden over de toekomst van Nederland. Wie wil dat nu niet?

SCHIEDAM - Twee mbo-studenten van de van Lentiz | MBO LIFE College uit Schiedam werden geselecteerd om (samen met 36 andere studenten uit heel Nederland) deel te nemen aan een bijzondere “zoommeeting” met onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans en demissionair minister van LNV Carola Schouten. Op donderdag 4 maart was het zover: Yakup Yeniay en Ahmet Yigit, beide tweedejaars studenten van de mbo-opleiding Handel & Ondernemen, mochten hun mening geven over de aanpak van grote uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaat, duurzaamheid, voedsel en biodiversiteit.

De zoommeeting - genaamd “Jongeren aan Zet”- werd gepresenteerd door Twan Huys en werd live gestreamd vanuit De Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Jongeren aan Zet werd georganiseerd door Groenpact. Yakup en Ahmet volgen de opleiding Handel & Ondernemen, waarin zij worden opgeleid tot Manager Retail. Zij leren om retailondernemer te worden en hebben zich gespecialiseerd in de handel van onder meer groene producten en verse etenswaren. Digitalisering, duurzaam ondernemen en het tegengaan van voedselverspilling zijn belangrijke thema’s in de opleiding én voor de toekomst van deze sector. Daar wilden Yakup en Ahmet in de zoommeeting aandacht voor vragen. Bij hun aanmelding voor deelname aan het zoompanel hebben beide heren zich specifiek gericht op een eigen thema.

Yakup: “Ik ben geïnteresseerd in de kansen van digitalisering voor het voorkomen van voedselverspilling in de supermarktbranche.” Ahmet wil graag aandacht voor het klimaat: “Ik wil graag dat we er met elkaar voor gaan zorgen dat er minder Co2 wordt uitgestoten. We moeten sneller overstappen op duurzame energiebronnen en elektrisch rijden”. Tijdens de meeting mochten Yakup en Ahmet reageren op stellingen omtrent onder andere deze onderwerpen. Deelnemen aan een zoommeeting met bewindslieden kan ook best spannend zijn. Hoe ging het met de zenuwen? Ahmet: “Op school hebben we de zoommeeting goed voorbereid met onze docent, maar ik was toch zenuwachtig toen ik een vraag kreeg.” Yakup: “Ik was niet zo zenuwachtig, want ik vond het leuk en belangrijk dat ik mijn mening mocht geven en mocht meedenken over duurzaamheid. In de retailsector, waar ik voor word opgeleid, is duurzaamheid ook heel belangrijk.”