Jongerenverkiezingsdebat live vanuit de Korenbeurs

SCHIEDAM - Eindelijk een verkiezingsdebat over onderwerpen die jongeren belangrijk vinden!

Op woensdag 10 maart gaan jongeren en Tweede Kamerkandidaten van verschillende politieke partijen met elkaar in debat tijdens het I’ve Got the #Power verkiezingsdebat in Bibliotheek de Korenbeurs. Ze doen dat naar aanleiding van vragen van jongeren en de uitkomsten van de Grote Verkiezingsenquête die begin dit jaar door bijna 300 Schiedamse jongeren is ingevuld. De presentatoren van de Cor Potcast: Excelsior-aanvaller Thomas Verhaar, Excelsior-keeper Maarten de Fockert en Sparta-verdediger Bart Vriends leiden het debat. Zij zorgen ervoor dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Zorg dus dat je er (digitaal) bij bent en pak je kans om antwoorden te krijgen op jouw vragen.

Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd door de Bibliotheek Schiedam en de Kleine Ambassade. De avond is van 16.00 – 18.00 uur te volgen via een livestream op www.ivegotthepower.nl of op een later moment terug te kijken. Jongeren thuis kunnen meepraten door vragen of andere berichten in te sturen via Instagram @wevegotthepower of e-mail: debat@ivegotthepower.nl.

Het I’ve Got the #Power debat is onderdeel van een groot Tweede Kamerverkiezingsproject van de Kleine Ambassade. Dat project heeft als doel om kinderen en jongeren meer kennis te geven over democratie en laat ze ervaren welke rol zij daarbinnen zelf spelen, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd is het project een middel om politici kennis te laten maken met de ideeën en meningen van kinderen en jongeren. Zij zijn tenslotte de burgers die in de toekomst moeten leven met de politieke beslissingen die nu worden genomen.

Het debat is een voorbereiding op de Schiedamse Jongerenverkiezingen die op 17 maart worden georganiseerd. Die dag zullen ook de Schiedamse kinderverkiezingen weer plaatsvinden. Voor zowel kinderen als jongeren zijn er educatieve stemwijzerkranten gemaakt. Deze zullen komende tijd worden behandeld op basisscholen en het voortgezet onderwijs in Schiedam. De kranten zijn digitaal te bekijken op www.dekleineambassade.nll.