‘Streaming concert’ vanuit de Westvest90-kerk

SCHIEDAM - De coronacrisis heeft de uitvoering van het concertprogramma 2020-2021 van Stichting Westvest90, net als dat van alle andere concertpodia, grotendeels onmogelijk gemaakt. Reden voor de Stichting om als experiment een concert als ‘stream’ via internet aan te bieden.

De musici die optreden zijn Sarah Kapustin, viool en Roeland Jagers, altviool. Beiden maken deel uit van het bekende Rubens Consort. Zij spelen hun cd ‘Reflections’, een album dat maar liefst een tijdvak zo’n zes eeuwen bestrijkt met muziek van Josquin des Prez, Bohuslav Martinu, J.S, Bach, W. Forbes, W.A. Mozart, Orlando di Lasso, Ernst Toch en Joey Roukens. De stream wordt opgenomen in de Westvest90 kerk en uitgezonden op vrijdag 12 maart a.s., 20.00 uur en wordt aangeboden voor EUR 10,00 per huishouden. Aanmelden kan via de website http://www.westvest90.nl. De link naar de stream op internet alsmede een programmaboekje in PDF-formaat worden kort voor de uitzending toegestuurd. Met een kaartje voor het concert kunt u achteraf bovendien de cd met fikse korting kopen.