Matthäus Passion ‘Aria’s en koralen’ op 24 maart

SCHIEDAM - Op 24 maart om 19.15 uur zal voor de 25e keer de Matthäus Passion uitgevoerd worden.

Wij zetten onze jaarlijkse traditie voort, ondanks de beperkingen die de Covid-pandemie met zich meebrengt. Onze trouwe bezoekers en luisteraars willen we deze prachtige en troostrijke muziek juist in deze zware tijd niet onthouden. De uitvoering van de Matthäus Passion wordt online uitgezonden. Er zal eerder in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam een opname gemaakt worden, waarbij geen publiek aanwezig is. Het grote Schiedams Bachkoor kan door de omstandigheden niet aan de uitvoering meedoen. Er zijn 4 topsolisten die de aria’s en koralen zingen, begeleid door een klein muzikaal ensemble en onder leiding van de Schiedamse dirigent Bas van Houte. Via de website www.matthauspassionschiedam.nl.kunnen liefhebbers van de muziek van Bach of voor wie weleens kennis wil maken met deze muziek een link en een fysiek programmaboekje kopen. Samen kost dit € 15,00. Meewerkenden aan dit speciale project zijn: Klaartje van Veldhoven, sopraan Marie Anne Jacobs, alt Erik Slik, tenor Johan Vermeer, bas. En verder: Arjen Leistra, orgel Ivanka Neeleman, viola da gamba Holland Symfonie Orkest Bas van Houte, algehele muzikale leiding.