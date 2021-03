Solotentoonstelling van Juul Kraijer in De Ketelfactory

SCHIEDAM - Als de Nederlandse kunstenaar Juul Kraijer (1970) naar een slang kijkt, ziet ze schoonheid, elegantie en de perfecte balans tussen lichaam en kracht.

Ze ziet niet de angst die veel mensen voor slangen koesteren, maar wel het gevaar dat van het dier kan uitgaan. Het is die combinatie van aantrekkingskracht en gevaar die ervoor heeft gezorgd dat de slang een belangrijke rol speelt als drager van magische betekenissen in tal van rituele praktijken en godsdiensten over de hele wereld. In Kraijers artistieke praktijk, die sinds haar afstuderen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam gekenmerkt wordt door ragfijne surrealistische tekeningen en fotografie, is de slang vanwege al die redenen uitgegroeid tot een van de voornaamste inspiratiebronnen.

In De Ketelfactory richt Juul Kraijer nu de solotentoonstelling ‘S’ in, met tekeningen, gee¨nsceneerde foto’s, rituele objecten, nog nooit in het openbaar getoonde, fonkelnieuwe collages en een grote, driedelige video-installatie. Kraijers protagonisten – mens en slang – bewegen zich over alle verdiepingen van De Ketelfactory. Alles in de onwerkelijk mooie, haast surrealistische en toch ingetogen solotentoonstelling ‘S’ staat in het teken van de slang en de mens die buiten de tijd zijn, buiten individualiteit zijn, en buiten onze kenbare cultuur bestaan. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie a` € 10, met een tekst door Wouter Welling. En zoals altijd een videoportret gemaakt door Kim Everdine Zegers.

Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven de tentoonstelling ‘coronaproof’ te bezoeken, zijn de openingstijden gedurende deze tentoonstelling verruimd naar dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Aanmelden via www.deketelfactory.nl voor een tijdslot van 45 minuten is verplicht. De expositie is van 6 maart tot en met 2 mei te zien.