Zoet ‘Welkom Terug’ voor ondernemers met contactberoep

SCHIEDAM - Op 15 december 2020 ging Nederland in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook sloten de deuren van de ondernemers met een contactberoep om contacten tot een minimum te beperken.

Vanaf vandaag mogen zij weer aan de slag. Voor deze kappers, rijschoolhouders, tatoeëerders, schoonheidsspecialistes en masseurs waren de afgelopen maanden een onzekere periode. Daarom steken ondernemersplatform SHOP, het Centrummanagement en de gemeente Schiedam de ondernemers een hart onder de riem met een zoet Welkom Terug-presentje.

Turkse, Chileense en Nederlandse bakkers in Schiedam hebben de afgelopen dagen vele koeken gebakken voor de bijna 300 ondernemers die vandaag hun deuren weer mogen openen. De Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger schreef een begeleidend gedicht. Een gedicht over de voorzichtige start van een nieuw begin. Een Schiedamse bezorgdienst, die bestellingen van ondernemers tijdens de lockdown bezorgt, brengt het Welkom Terug-presentje vandaag bij de ondernemers.



Een aantal ondernemers ontvangt het presentje van wethouder Marcel Houtkamp: ‘‘Gelukkig krijgen ondernemers nu weer meer ruimte om te ondernemen. Het water staat veel ondernemers aan de lippen en het is goed dat er voorzichtig meer lucht komt tijdens de lockdown. Ik hoop dat heropening van andere branches ook snel mogelijk is. Uiteraard krijgen zij op dat moment ook een zoet Welkom Terug.’’ Ook Kitty Buijtendijk, Centrummanager en Phons Ockerse, voorzitter van ondernemersplatform SHOP, brengen vandaag het presentje bij verschillende ondernemers langs. Kitty Buijtendijk: ‘‘Wij zijn blij dat de stad weer een beetje open gaat. Met dit presentje bedanken wij de ondernemers voor hun inzet en wensen wij ze succes met de heropening. We hopen dat er spoedig meer open mogen. Onverhoopt geen presentje ontvangen? Meld dit dan via info@shopschiedam.nl.’’

Gedicht van de Schiedamse stadsdichter



de stad gaat beetje bij beetje weer open

deuren gaan op een voorzichtige kier

langzaam sijpelt het licht weer naar binnen

het einde lijkt in zicht

en voelt als opnieuw beginnen

‘na het zuur komt het zoet’

zo luidt het gezegde

ook al zijn het kleine stapjes

en is de weg langer

dan we ooit konden vermoeden

weet dat,

betere tijden lonken aan de horizon

we slepen elkaar er naar toe

door te inspireren en steunen

vechten en voeden

en daarom steken wij jou

een lokaal hart onder de riem

een beetje zoet, na al dat zuur

krachtvoer

voor de enorme krachttoer

die je nu moet doorstaan

met jouw deur op een kier

gaat de stad langzaam weer open

het licht sijpelt naar binnen

dank je wel

jij steekt het aan

Bij de heropening van de contactberoepen is reserveren verplicht en er moet een check zijn op klachten. Ook is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

SHOP is een platform voor ondernemers om elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis te delen. Hiervoor organiseren zij regelmatig netwerkbijeenkomsten en diverse activiteiten. Tijdens corona ondersteunen zij de lokale ondernemers met digitale campagnes en acties. Ondernemersplatform SHOP is een samenwerking tussen Rabobank, D&S Groep, Stichting Centrummanagement Schiedam en de gemeente Schiedam (als adviseur).