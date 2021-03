100 jarige in het zonnetje gezet

SCHIEDAM - Loes Zuidgeest is vorige week 100 jaar geworden en dat heeft ze gemerkt.

In het parkje bij de Strickledeflat in Schiedam werd zij verrast met muziek van orgelman Ton Roos en zijn vrouw. Ze genoot daar enorm van. Maar er was meer vanwege haar 100-jarig jubileum. Loes kreeg ook de honderden kaarten, persoonlijke boodschappen, een gedicht, veel bloemen en cadeaus. Ook stond er een opblaaspop bij de ingang van de flat. Ze wil iedereen bedankten voor de lieve warme aandacht en belangstelling. “Ik ben er stil van,” zei ze en dat schijnt niet zo vaak te gebeuren.