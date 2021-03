Volwaardige cricketcompetitie nog verre van een zekerheidje

Hoewel het zicht op een volledige competitie niet van tafel is, heeft de cricketbond er al wel alternatieven aan toegevoegd. Dat kan, mocht het licht pas in juni op groen gaan, leiden tot een halve competitie. Gaat het signaal in juli pas op groen, dan volgen T20-wedstrijden.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Het is nagelbijten voor de technische commissies. In normale tijden werden in het najaar buitenlandse coaches benaderd. Nu is dat, door het onbreken van de zekerheid dat er voor het echie gespeeld gaat worden, een sprong in het diepe en levert financiële risico’s op. Vorig jaar doemde dat kostbare scenario op voor Excelsior’20, dat Brendon Parchment had vastgelegd. De Jamaicaan toonde begrip en bleef thuis. Hermes DVS liet zijn Pakistaanse sterkhouders niet invliegen.

Voor Excelsior’20 is er toch een lichtpuntje. “Vanuit de bond is geopperd om voor de topklasse, net als in het voetbal, hockey en korfbal, te gaan spelen volgens het topsportmodel”, weet cricketvoorzitter Luuk van Troost. “Dan kan er, weliswaar zonder publiek, toch begonnen worden.” Met daarbij wel de kanttekening, dat het dan wel een competitie moet worden zonder degradatie. “Het mag niet gebeurenm, dat je door het ontbreken van coaches en het alleen met eigen mensen moet doen onderaan eindigt en naar de hoofdklasse zakt.” De KNCB heeft de voorzitters van de topklasseclubs om hun mening gevraagd. De bedoeling is binnen twee weken met een visie te komen. Lorenzo Ingram komt wel naar Thurlede. “En wellicht nog een tweede buitenlander”, onthult Van Troost. De herkomst weet hij (nog) niet. “We hebben wereldwijd de nodige lijntjes uitstaan.”” Hermes DVS, dat in 2019 nipt naast de zo gewenste promotie greep en vorig jaar niet aan een revanche toe kwam, heeft zijn ingehuurde coaches (“en spelers, die ons kunnen versterken”, zoals cricketvoorzitter Jaco van Giezen het verwoordt) wel vastgelegd, maar in het contract een corona-voorbehoud opgenomen.

Daarnaast gaan de lichtblauwen uit van eigen kracht en de aanwezige en hun doorbraak naderende talenten. Van der Giezen: “We steken veel energie in de opleiding.” Prettig is een gemankeerde competitie niet, maar het geeft Hermes, vindt hij, wel de kans om de jeugd in de hoofdmacht aan het grote werk te laten ruiken. Vooralsnog is clubicoon Nick Statham, hoewel hij al wel heeft gehint op een afscheid, overigens nog niet plan met ‘pensioen’ te gaan.